Esenyurt’ta makas kazası kamerada: Mobilya mağazasına daldı

Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA) – ESENYURT’ta makas atan sürücü aracının kontrolünü kaybedince mobilya mağazasına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt mevkii yan yolda meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil yol kenarındaki bir araca çarptıktan sonra mobilya mağazasına daldı. Camı kıran otomobil kolona çarparak durdu.
Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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