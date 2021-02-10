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Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü (1)

 

Ersan SAN-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta bir genç çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği aracın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında U.T., Çağlak’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklamaya devam eden U.T. olay yerinden kaçtı. Çağlak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin…” yazması dikkat çekti. Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı. 

 

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