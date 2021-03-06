Esenyurt’ta koronavirüs denetimi

Veysel TİMDU – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt’ta, kısıtlamasız geçen ilk Cumartesi günü kafe, kıraathane ve restoranlar polis ekipleri tarafından denetlendi.

Koronavirüs ile mücadelede tekrar başlayan kademeli normalleşme kapsamında İstanbul’da, Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken restoran, kafe ve kıraathanelere yüzde 50 kapasite ile müşteri alımı serbest bırakıldı. Kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde Esenyurt’ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Kafe, restoran ve kıraathanelere yönelik yapılan denetimde, işyeri sahibi ile müşteriler tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

“YOĞUNLUK OLMASIN AMA AÇIK OLALIM”

İşletmesinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Murat Avcı, “Biz şu anda tekrar açılmaktan dolayı mutluyuz. Şu 3 aylık süreç bizi çok zorladı. Biraz problem yaşadık. Kiralar ve devam eden personel maliyetleri gibi çok sorun yaşadık. En azından kendi masraflarımızı çıkarabileceğimiz için mutluyuz. Beklenenden daha az yoğunluk var ama biz bundan da şikayetçi değiliz. Yoğunluk olmasın ama açık olalım. En azından kendi giderlerimizi karşılayalım” dedi.

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