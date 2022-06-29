Esenyurt’ta kimyasal madde taşıyan tank devrildi, çevreyi yoğun koku sardı

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)-Esenyurt’ta gece saatlerinde bir fabrikaya ait kimyasal madde dolu tank devrildi. Devrilen tanktan dökülen kimyasal madde çevrede yoğun bir koku yayılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri detaylı inceleme ile ölçüm yaptı.

Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3143 Sokak’ta ki fabrikada kimyasal madde dolu bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri ile itfaiye ekipleri fabrika içine girerek kimyasal madde ölçümü yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bekleyen ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazırda bekledi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)