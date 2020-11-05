Esenyurt’ta kaçak göz muayenehanesi mühürlendi

Veysel TİMDU – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- ESENYURT’ta, vatandaşların ihbarı üzerine bir iş hanında bulunan göz muayenehanesine yapılan incelemelerde, işletmenin kaçak olduğu ortaya çıktı. Polis ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama ve inceleme işlemlerinin ardından muayenehane mühürlenerek kapatıldı.

Olay, dün Esenyurt’un Merkez Mahallesi 1109. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş hanında yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen göz muayenehanesinden şüphelenen vatandaşlar durumu Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İşletmeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda, muayenehanenin kaçak olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda işletmede bulunan gözlük ve muayene aparatlarına el koydu. Muayenehane olarak kullanılan kaçak işletme, sağlık müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

El konulan malzemeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ait bir depoya kaldırılırken, kaçak muayenehanede çalışan 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçak çalıştırılan muayenehanenin çalışanı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, işletme hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.