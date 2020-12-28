Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın

Veysel TİMDU – İstanbul DHA – ESENYURT’ta polis, doğumhaneye çevrilen apartman dairesine baskın yaptı.

Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Kaçak muayenehane mühürlenirken adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.