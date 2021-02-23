Esenyurt’ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Samet Sakar (26), iddiaya göre kendisini lakabıyla çağırdı diye tartıştığı Aydın B.’yi (20) tabancayla vurdu. Saldırgan polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Aydın...