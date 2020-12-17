Esenyurt’ta hırsızlık şüphelisini dayak

Veysel TİMDU – İstanbul DHA – ESENYURT’ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Şüpheliye bir mahalleli ise İngiliz anahtarı ile vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenyurt’ta hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Polisi beklemeyen mahalle sakinleri şüpheliyi dövmeye başladı. Bu sırada bir kişi ise elindeki İngiliz anahtarı ile şüphelinin başına vurdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(FOTOĞRAF)