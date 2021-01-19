Esenyurt’ta havalı tabancayla soygun; Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT’ta 2 soyguncu cep telefonu satan bir mağazada havalı tabancayı gösterip çok sayıda telefon çaldı. İçeride yaşanan kısa boğuşmanın ardından kaçmaya başlayan soygunculardan birini işyeri sahibi ve bir müşteri kovalamaca sonucu yakaladı, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY DÜN OLDU

Olay dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi’nde cep telefonu satan bir mağazada meydana geldi. İşyerine giren bir kişi içeride bulunan görevliye ikinci el telefon olup olmadığını sordu ve ardından işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra yanında bir başkasıyla işyerine tekrar giren kişi telefoncuya havalı tabanca doğrulttu. Telefon ve para isteyen soygunculara, işyeri sahibi karşı çıktı. İşyeri sahibi tezgahın arkasına geçmeye çalışan soygunculardan biriyle boğuşmaya başlarken, diğer soyguncu tezgahtan telefonları aldı ve kaçtı. Bu sırada içeri giren bir müşteri soyguncuya engel olmak istedi. Daha sonra polisi arayarak olayı ihbar etti.

KOVALAYIP YAKALADILAR

İşyeri sahibinin elinden kurtulan soygunculardan biri mağazadan çıkarak kaçmaya başladı. İşyeri sahibi ve müşteri de soyguncuyu yakalamak için onu kovaladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından soyguncu yakalandı. Yakalanan soyguncu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, kamera görüntülerini incelemeye aldı, işyerinde parmak izi aradı. Yaşanan kovalamaca da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLARI ANLATTILAR

Soygun anının anlatan iş yeri sahibi , “Biri geldi cihaz sordu sonra çıktı gitti. 5 dakika sonra başka biriyle beraber geldi. Elinde silah vardı. “Çıkar paraları çıkar cihazları” dedi. Boğuşmaya başladık. Diğeri cihazları aldı kaçtı. Ben diğerini bırakmadım. Boğuştuktan sonra kaçtı, kovaladım sokakta yakaladım. Silah sıktı kurusıkı gibi boncuk attı” dedi. Olaya tanık olan müşteri ise “İçeri girdiğimde baktım telefoncu ağabeye, silah çekmiş. Kendisini uyardım ‘Silahı indir’ dedim bana da silah doğrulttu. Biraz boğuştular içeride. Sonra ben dışarıya polisi aramaya çıktım. Baktım kaçıyor, biz de kovalamaya başladık. 2 kişilerdi ama ben birini göremedim” diye konuştu.

DİĞER SOYGUNCU DA YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin de kimliğini ve yerini tespit ettikten sonra yakaladı. Sorgulanmak üzere Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen iki şüpheli buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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