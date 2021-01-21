Esenyurt’ta hareketli dakikalar (1)

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Ersan SAN – İstanbul DHA- ESENYURT’ta bir kişinin çocuklarını silahla rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polis, iki çocuğu kurtarırken baba ise gözaltına alındı.

 

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