Esenyurt’ta hareketli dakikalar (1)

Ersan SAN – İstanbul DHA- ESENYURT’ta bir kişinin çocuklarını silahla rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polis, iki çocuğu kurtarırken baba ise gözaltına alındı.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde, 1 haftadır aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde 328 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan...
Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üreticinin geçim kaynağı olan avokado, market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu'nun (42) girişimiyle alışveriş aracı oldu. Tanesini 1 liraya...