Esenyurt’ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken adı bilinmeyen yabancı uyruklu kadına, S.Y.’nin kontrolündeki 34 LGG 55 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, kamyon şoförü S.Y. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yol tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, alayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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