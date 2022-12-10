Esenyurt’ta Faslılar, yarı finali sokaklarda kutladı 

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Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) – ESENYURT’ta, Fas’ın Portekiz’i eleyerek yarı finale yükselmesinin ardından Faslılar, sokaklarda kutlama yaptı. İlçe meydanına girişler, polis tarafından geçici olarak kapatıldı.

Fas Milli Takımı’nın Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Portekiz’i 1-0 eleyerek yarı finale yükselmesinin ardından, Esenyurt’ta yaşayan Faslılar sokaklara döküldü. Faslılar, ellerinde bayraklar ile sloganlar atarak galibiyeti kutladı. Polis ekipleri, kutlamalar nedeniyle ilçe meydanına girişleri geçici olarak kapattı.

“TÜRK HALKI BİZİ DESTEKLEDİ”

Faslı eşiyle birlikte kutlama yapmak için sokağa çıkan İsmail Yaşar, “16 yıldır Fas’tan evliyim. Bugün, yarı finale kaldık. İnanıyorum, tüm Türk halkı bizi destekliyordu. 5 sene Türkiye Faslılar Derneği başkanlığı da yaptım. Faslılar bu ülkeyi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Bugün sosyal medyada da gördük. Türk halkı hep Fas’ın yanındaydı. Kimse Fas’tan böyle bir başarı beklemiyordu. Fas’ın futbol tarihinde ilk defa yarı final görüyoruz. 20 sene önce Türkiye de yarı finale kalmıştı. O zaman da yurtdışında Faslıların bizim yanımızda olduğunu gördüm. Bundan sonrası final. Daha sonra da nasip olursa, dünya şampiyonluğu” dedi.

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“BU KAZANÇ TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELERİN”

Fas uyruklu olan ve Türk vatandaşlığı alan Nur Yaşar, “Bu kazanç sadece bizim değil, tüm Müslüman ülkelerin kazancı. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, bugün çok destek oldular. İnşallah şampiyon oluruz. Fas, çok güzel oynadı. Bu kadarını beklemiyorduk. Allah’a tevekkül ettik” diye konuştu. (DHA)

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