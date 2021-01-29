Esenyurt’ta dilencilik yaptırılan çocuklar ailelerinden alınıp yurda yerleştirildi

Veysel TİMDU-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta farklı noktalarda dilencilik yapan yabancı uyruklu 16 çocuk, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Dilencilik yaptırılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.

Esenyurt’ta alışveriş merkezleri, trafik ışıkları ve camii önlerinde dilencilik yaptırılan yaşları 3-16 arasında değişen 16 yabancı uyruklu çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışması sonucu tespit edildi. Çocuklar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince ailelerinden alınarak gözetim altına alındı.

SAVCILIĞIN TALİMATI İLE KORUMA ALTINA ALINDILAR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 16 çocuk, ‘Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ gerekçesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarına yerleştirilerek koruma altına alındı.