Esenyurt’ta buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete çarptı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT’ta buz tutan sokaklarda sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı

Esenyurt’ta buzlanan kaldırım ve caddelerde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Buzlu cadde de kayan bir genç kız yol kenarında park halindeki kamyonete kafasını çarptı. Genç kız şans eseri yaralanmadı. Bir çok araç sürücüsü de buzlanan dik yokuşları çıkamadı. Araçlar kayarken yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri döndü. İşlerine gitmeye çalışan vatandaşlar çok zorlandıklarını, yolların buzlu olduğunu dile getirdi.

(FOTOĞRAFLI)