Esenyurt’ta bir kişinin öldüğü Afganistanlıların kavgası kamerada

Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt’ta bir kişinin öldüğü üç kişinin de yaralandığı, Afgan uyruklu yaklaşık 20 kişilik iki grup arasındaki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt ilçesinde kağıt toplaya Afgan uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çevik kuvvet ve özel harekat dahil olmak üzere çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. 3 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kavga anının görüntüleri çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalık grubun ellerinde sopa ve bıçaklarla bir depodan çıkıp birbirine vurduğu görülüyor. Kavgaya karışan kişiler daha sonra aynı depoya geri dönüyor.

Öte yandan kavgaya karışan Afgan uyruklu 3 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenilirken, hastanedeki yaralı 3 dahil toplam 17 kişinin sınır dışı talebiyle il göç idaresine gönderileceği öğrenildi.

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