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Esenyurt’ta Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Esenyurt Kaymakamlığı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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