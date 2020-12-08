Esenyurt’ta asansör parçası çalan hırsızlar kamerada

Ersan SAN-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt’ta, hırsızlık şüphelileri girdikleri apartmanın asansör parçalarını çaldı. Hırsızlara karşı önlem almak için bina sakinlerinden biri, asansörün trafosunu evine taşırken, hırsızların binaya giriş çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, 2 Aralık Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli rastgele zillere basarak ellerinde alet çantasıyla beraber apartmana girdi. Bina asansörünün trafosunun bulunduğu çatı katına çıkan şüpheliler, alet çantasındaki malzemeleri kullanarak trafonun içindeki beyni çalıp, kaçmayı başardı. Asansörün çalışmadığını fark eden apartman sakinleri ise yukarı çıkınca beynin çalındığı görüp, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceledikten sonra hırsızları yakalama için çalışmalara başladı.

TRAFOYU ÇALARKEN, APARTMAN SAKİNLERİNE YAKALANDILAR

5 Aralık Cuma günü buraya gelerek, tekrar asansörün trafosunun bulunduğu çatı katına çıkan hırsızlar, çıkardıkları gürültü yüzünden bir alt katta yaşayan vatandaşa yakalandı. Vatandaşın, kendilerine bağırması üzerine hırsızlar apartmandan çıkarak hızla uzaklaştı. Hırsızların binaya giriş çıkış anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan üst üste hırsızlık olayları sonrası vatandaşlar kendi önlemlerini kendileri aldı. Hırsızlardan korumak için bina sakinleri kapıya kilit yaptırırken, bir vatandaş da asansörün trafosunu evine taşıdı.

“ORGANİZE OLDUKLARI BELLİ”

Bina sakinlerinden Adem Furkan Donat “Asansörün trafosuna ait beyni çaldılar. Ondan sonraki gün 2 kişi alet çantaları ile gelip, merdivenlerden yukarı çıkarak geldi ve söktü. Kimsenin ruhu duymadı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Bu sabah da Alev yengenin sese gürültüye kalkmasından dolayı karşılaştılar. Alıp götüreceklerdi. Ona izin vermedik. Beyni olmadığı için asansör çalışmıyordu. Polise de kamera kayıtlarını verdik. Zaten çok net belli oluyor. Çıktıktan sonra söyledik ertesi gün de gelip, bu sefer makinenin trafosunu sökmeye kalktılar. Aynı kişiler değil. Onlara da özellikle baktım. Makineyi sökmeye gelenlerle, gidenler aynı kişiler değil. Organize oldukları belli. Çünkü, amaçları bu taraf. Karşı tarafta da biz kullanmadığımız eşyaları koyduğumuz depomuz var ama tek amaçları asansörün trafosu ve beyni” dedi.

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