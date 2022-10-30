Esenyurt’ta anne ve kızlarına otomobil çarptı

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta otomobil sürücüsü yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kız çocuklarından biri otomobil ile kamyonet arasında sıkışırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün 20.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 LK 4198 plakalı otomobilin sürücüsü Birgül Üçüncü yolda yürüyen anne Elif Vurgun ile kızları Rabia ve Azra Vurgun’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne Vurgun ile kızı Rabia Vurgun yola savrulurken, Azra Vurgun otomobil ile kamyonet arasına sıkıştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldıran Azra Vurgun’un ayaklarının kırıldığı, pazartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi. Diğer kız çocuğu ve annesinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“İKİ ÇOCUĞA VE ANNESİNE ÇARPTI”

Yaşanan kazayı anlatan mahalle sakini Murat Aksu, ” Kaza oldu araba iki çocuğa ve annesine çarptı. Annesine araba değmiş çocuklara ise çarptığını söylediler çevredekiler. Konuyla ilgili çok bilgim yok. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. Durumlarının iyi olduğunu söylediler.” diye konuştu. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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(FOTOĞRAF)