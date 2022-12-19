Esenyurt’ta ahırda yangın

- Reklam -

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta ahır olarak kullanılan tek katlı yapıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ahır içinde hayvan olmadığı öğrenildi.

Esenyurt Zafer Mahallesi 143. Sokak’ta, ahır olarak kullanılan tek katlı yapıda, saat 11.15’te yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ahır içindeki tahta parçalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki iş yerlerindeki insanların ihbarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatıyı sardığı sırada, itfaiye ekipleri sokağa gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında ahır içinde hayvan olmadığı öğrenildi. Yangın yaklaşık 45 dakika sonra tamamen söndürüldü. Sağlık, polis ve zabıta ekipleri de sokakta hazır bulundu.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -