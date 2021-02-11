Esenyurt’ta 6. kattan atlayan adam öldü; Düşme anları kamerada-1

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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) – ESENYURT Piri Reis Mahallesi’nde bir kişi apartmanın 6. katından atladı. Yere düşen adam, hayatını kaybetti. Düşme anları ise kameralara yansıdı.
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