Ana Sayfa Güncel Haberler Esenyurt’ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: yaralılar var//Ek fotoğraflar
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