Esenyurt’ta 2. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT’ta Meral Ç. 4 katlı binanın 2. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 19.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 474. Sokakta 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Meral Ç. eşi ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Meral Ç. bilinmeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Ç. kurtarılamadı.

“HER ŞEY 10 SANİYE İÇİNDE OLDU”

Mahalle sakini Recep Kelepçe, “Sokağa polis girdi. Polis ışıklara dikkat çekerken balkondan çıktık. Biz izlerken polisler daireye çıktı. Biz izlerken bir kadın kendini aşağı attı. Her şey 10 saniye içinde oldu” dedi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

