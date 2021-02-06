Esenyurt’ta 1’i cezaevi firarisi 4 şüpheli silah ve yüklü para ile yakalandı

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta bir araç ve içinde 4 şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirilirken, sahte kimlik taşıyan bir şüphelinin hakkında iki suçtan yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Akevler Mahallesi 1074’üncü Sokak’taki site önünde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler araçta bulunan A.A., E.E., Y.D. ve M.A.Ş.’yi kontrol amacıyla indirdi. Bu kişilerin üzerinde ve araçta Baretta marka 9 milimetre çapında İtalyan malı 2 tabanca, Glock marka tabanca ve fişekleri bulundu. Aracın sağ ön paspas kısmında poşet içerisinde 2 balya halinde 23 bin lira da bulundu. E.D.’nin kullandığı kimliğin sahte olduğu, bu kişinin gerçek isminin Turgut G. olduğu belirlendi. Bu şüphelinin GBT sorgulaması sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl ile cezaevinden kaçma suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 19.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bunun yanı sıra uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, mermi bulundurma ve taşıma suçlarından arandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Akevler Mahallesi’ndeki 1076’ncı Sokak’taki bir binadan çıktıklarını belirleyerek nöbetçi savcı ile görüşerek aldıkları izinle evde arama yaptı. Evdeki aramada da 1 tabanca, 95 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli ele geçirilen suç unsurları ile birlikte Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.

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