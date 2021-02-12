Esenyurt’ta 15 saniyede cep telefonlarını böyle çaldı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) – Esenyurt’ta 15 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu 15 saniyede çalan ve telefonla konuşuyormuş gibi yaparak hiçbir şey olmamış gibi cep telefonu mağazasından ayrılan hırsız kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan cep telefonu satan mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağaza sahibinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi de mağazaya girdi. Şüpheli, kolonun arkasından gizlice cam tezgahın içinde bulunan tanesi 7 bin 500 lira değerinde olan 2 adet cep telefonunu aldı. Daha sonra da cep telefonu ile konuşur gibi yapan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıktı. Tezgahı kontrol ettikleri sırada cihazların eksik olduğunu gören dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi çalışması ve güvenlik kamerası taramasının ardından hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.

“2 CİHAZI 10 15 SANİYEDE GÖTÜRDÜ”

Mağazaya gelen hırsızın 2 adet telefonu 10-15 saniyede götürdüğünü söyleyen mağaza sahibinin oğlu Rohat Anaç, “Sabah saat 11.00 sıralarında bir yabancı uyruklu kişi tarafından 2 tane cihazımız çalındı. Sabahları burada babam yalnız duruyor. Bunu daha önceden gelip tespit etmiştir, planlamıştır. Cihazın bir tanesi yaklaşık 7 bin – 7 bin 500 liraydı. Yani ikisinin toplamı 15-16 bin liralık değeri vardı. Fark etmedik. Dükkanın konumundan dolayı oldu. Tezgahımız ile burası arasında bir kolon var. Kolon kör noktaya düştüğü için bu tezgahları göremiyoruz. O anda da babamın önünde bir tane müşteri var. Ondan da faydalanıp tezgahın arkasından 2 cihazı bir 10-15 saniye içinde götürdü” dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın tezgahtan telefonu çalması, telefonla konuşur gibi yapıp dükkandan çıkması ve çaldığı cep telefonları ile işletmeden ayrıldığı anlar yansıdı.

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