Esenyurt’ta 12’nci kattan düşen 16 yaşındaki genç öldü

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt’ta, yaşadığı site içindeki 21 katlı apartmanın 12’nci katından aşağı düşen 16 yaşındaki İsmail Ababey hayatını kaybetti. Gencin düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, site içinde bulunan 21 katlı apartmanın 12’nci katında yaşayan İsmail Ababey bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Yaşananları gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajına rağmen 16 yaşındaki genci kurtaramadı. Elinde telefon ve kulağında kulaklık bulunan gencin ölümünün, intihar ve cinayet şüphesi taşımadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay hakkındaki incelemesi devam ediyor.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

16 yaşındaki Ababey’in 12’nci kattan düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere Ababey’in düştüğü anlar yansıdı.

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