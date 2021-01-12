Esenyurt TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza (1) 

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu’nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

 

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