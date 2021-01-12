Esenyurt TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza (1) 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu’nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.
İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi...
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası bugün cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında,...