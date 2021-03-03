Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza (1) 

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Ersan SAN – Erol DEĞİRMENCİ – İstanbul DHA –  ESENYURT TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 

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