Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza (1) 

Ersan SAN – Erol DEĞİRMENCİ – İstanbul DHA – ESENYURT TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin, 4 araca çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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