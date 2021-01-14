Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı kreş zammı eylemi

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT Belediyesi önünde toplanan bir grup kadın, belediye tarafından kreşlere 500 lira zam yapıldığını belirterek, protesto eylemi yaptı.

Sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi önünde toplanan grup, davul zurna eşliğinde halay çekti, bazıları getirdikleri oyuncakları belediyenin önüne fırlattı. Eyleme katılan annelerden Nurcan Ögüç, şunları söyledi:

“Kreş ücreti 400 liradan 900 liraya çıkarıldı. Yapılan zam, haklı bir zam değil. Çocuklarımızı sokağa atıyorlar resmen, alın çocuklarınızı diyorlar. Bizim ödeyecek gücümüz yok. Buradan bizim sesimizi bütün herkesin duymasını istiyorum. 900 lira ödeyecek gücümüz yok. Ödemeyeceğiz de çocuklarımızı okuldan da almayacağız.”

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