Esenler’deki kadın cinayeti; şüpheli adliyeye sevk edildi

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Mikail BIYIKLI/İSTANBUL(DHA)ESENLER’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan Serdar Semiz, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Canan Semiz’i silahla ateş ederek öldürdü. Sokakta işlenen cinayet güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Serdar Semiz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz (37) ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz (45), tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti. Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede İpekyolu Caddesi’nde yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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