Esenler’de yangında can pazarı -1

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

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