Esenler’de ‘torbacı’ operasyonu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin'den gelen 3 milyon aşıdan yaklaşık 200 bin dozunun halen yapılamadığını belirterek, şok bir iddia ortaya attı: "Aradan 27 gün geçti ve 3 milyon doz tamamlanamadı, bir yandan da günlerdir aşı yok. Bugün ise ikinci parti aşıların vurulmasına başlanıyor. Bu durumda yaklaşık 200 bin doz aşı arada kaynatıldı ve kayıp. Aşıların açıklanan tarihten daha önce getirildiğini ve nüfuzlu kişilere yapıldığını söylemiştik. İddiamızı doğrulayan bu istatistikle ilgili bakanlıktan açıklama bekliyoruz" dedi.