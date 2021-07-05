Esenler’de otomobil alev alev yandı

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) – ESENLER’de otomobil, bir anda alev alev yandı. Sürücüsü kendini dışarı atarak yangından yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Otogar Bağlantı Yolu Esenler Metro Durağı önünde çıktı. Sürücü Mustafa B., seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını fark ettiği otomobilini durdurdu. Kendini dışarı atan Mustafa B., yara almadan kurtulurken, alevler otomobili sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Otogar Bağlantı yolu çalışmaların ardından açıldı.

(FOTOĞRAF)

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