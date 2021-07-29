Esenler’de otomobil alev alev yandı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER’de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin içinde bulunan iki kişi kendini dışarı atarak kurtulurken, otomobilin sahibi Zeki Aslan, “Otomobilin yanmasına hiç üzülmedim çocuklarım sağ çıktı” dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çifte Havuzlar Mahallesi Yıldız Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Zeki Aslan’a ait 34 UG 8255 plakalı otomobil ile akraba ziyaretlerine gitmek isteyen gelini ve oğlu, otomobile bindi. Hareket etmesinden kısa bir süre sonra otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin uyarısıyla içindekiler kendini dışarı atarken otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil hurdaya döndü.



“OTOMOBİLİN YANMASINA HİÇ ÜZÜLMEDİM”

Otomobil sahibi Zeki Aslan, “Kendi kendine yanmaya başladı. Benim oğlum sürüyordu. Gelinim ve çocuğum arabanın içindeydi. Komşum görmüş o görmeseydi, benim çocuklar da gidiyordu. İki saat itfaiye ekiplerini aradık gelmedi. Biraz sürdü otomobili, sonra komşular ‘yanıyor’ demeye başladı. Sonra içindekiler çıkınca yanmaya başlıyor. Otomobilin yanmasına hiç üzülmedim çocuklarım sağ çıktı, cana geleceğine mala gelsin. Bu benim ilk arabamdı 10 yıl önce almıştım” dedi.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -