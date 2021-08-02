Esenler’de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada 

Günümüzde evlerde ev hizmetlisi olarak hizmet veren; hizmetçi, süt ninesi, dadı, bahçıvan, kapıcı, mürebbiye ve benzeri hizmetler yerine getirenlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmayacağı konusu birçok insanın sorunu olmaya devam etmektedir. Bu yazımda konuyu vergi kanunlarına göre inceleyeceğim. Bundan sonraki yazımda da konunun sigorta primi uygulaması üzerinde duracağım.