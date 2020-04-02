ESENLER’de bulunan Tekstilkent Ticaret Merkezi’nin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Esenler, Oruçreis Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tekstilkent Ticaret Merkezi’nin kapalı otoparkında duran 34 ZT 1848 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki araçtan alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir telleri keserek girdiği otoparkta yanan araca müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kapalı otoparkta bulunan araca söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken park halindeki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis olay yerinde çalışma yaptı.