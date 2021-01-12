Esenler’de evde çıkan yangında 2 çocuk öldü (1)

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER’de 3 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında 2 çocuk öldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürülen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
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