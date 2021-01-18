Esenler’de akılalmaz görüntü; Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı

İSTANBUL (DHA) ESENLER’de dün bir kişi kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler dün Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi’nde kaydedildi. İstanbul’da yağan karın ardından bir kişi oturduğu binanın karla kaplı çatısına çıktı. Canını tehlikeye atan kişi elindeki telefonuyla karda fotoğraf ve video çekmeye çalıştı. O anlar bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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