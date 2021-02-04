Esenler’de 7 katlı binada yangın paniği: Binadaki 30 kişiyi itfaiye tahliye etti / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Esenler’de 7 katlı binada yangın paniği: Binadaki 30 kişiyi itfaiye tahliye etti...
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Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'ye çıkan ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen Ö.Ç. (23), dalgınlığı sırasında polis ekiplerince geri çekilerek, indirildi. Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki...
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