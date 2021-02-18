Esenler’de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER’de farklı tarihlerde 7 ayrı “Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler’de bu yıl içinde farklı tarihlerde 7 ayrı “Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” olayının failleri oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak, dün Fatih’te kaldıkları adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ö.T.(27) ve S.Y.(20) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, çalınan eşyaları sattıkları anlaşılan N.Ö.(59) de Fatih’te başka adreste yakalandı. Daha önceden benzer suçlardan poliste suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

