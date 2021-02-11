Esenler’de 20 bin liralık farları saniyeler içinde çalan şüpheliler kamerada

Ahmet YEŞİLMEN -Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA) ESENLER’de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farlarını saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Kemer Mahallesi Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde 9 Şubat’ta gerçekleşti. Olay yerine başka bir araçla gelen 2 kişi, 27 saniyede park halinde bulunan otomobilin farlarını çalarak kaçtı. Polis geldikleri araçla kaçan şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobilin sahibi Mehmet Ali Uzun, “Saat 17.00 sıralarında kızımı kreşten aldım aracımı park ettim. 23.15 gibi devriye gezen polis arkadaşlar aradı. ‘Araç size mi ait?’ diye. Ben direkt arabamın yanına geldim. Baktım tamponu sökmüşler farları götürmüşler. Bayağı hasar vermişler arabaya. Farlar toplam 20 bin lira, tamponla beraber servisin bana verdiği miktar 25 bin lira. 25 bin lira bir değer kaybı oluştu aracımda. Olay günü karakola ifade verdim, şikayetçiyim” dedi.

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