Esenler Meydanı’ndaki iş yerleri denetlendi

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Dörtyol Meydanı’nda bulunan iş yerleri polis ekipleri tarafından denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimde iş yerlerinin salgın kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekipleri tarafından Esenler’de denetim yapıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimin adresi Esenler Dörtyol Meydanı’nda bulunan iş yerleri oldu. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girerek maske kontrolü yaptı, vergi levhası bilgilerini il salgın merkezinin sistemine girdi. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerinin müşteri alıp almadığı kontrolü de yaptı.

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