Esendere Gümrük Kapısı’nda 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı’na gerçekleştirilen 2 ayrı operasyona 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda, İran’dan ‘sumak’ yüklü çuvallarla gümrük kapısına gelen TIR’ın yapılan analizi riskli bulundu. X-ray taramasına sevk edilen TIR’daki sumak çuvalları indirilerek narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeğinin çuvallardan birine tepki vermesi sonucu, açılan çuval içerisinde toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmiş esrar bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramada çuval içerisinde 26 kilo esrar ele geçirildi.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Bu operasyondan birkaç gün sonra, bu defa gümrük kapısında şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli yolcu, üst ve bagaj kontrolü yapılmak üzere diğer yolculardan ayrı bir kısma alındı. Yolcuya ait valiz ve bagaj x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, açılan valizin içerisinde ilk aşamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, narkotik dedektör köpeğinin de tepki verdiği valizde tekrar yapılan kontrollerde, valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlerin tamamının uyuşturucu ile kaplandığı ortaya çıktı. İskeletten ayıklanan toplam 2 kilo ağırlığındaki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metanfetamin olduğu anlaşıldı.

Esendere Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan, toplam 28 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun yurda sokulmasına engel olundu. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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