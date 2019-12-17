Zübeyde Hanım Çankaya Evi karakalem kursu öğrencileri ve TAV Havalimanları ortaklığı ile ortaya çıkan sergi Ankara Esenboğa Havaalanı’nda sergilendi.

Birçok yolcunun yoğun ilgi gösterdiği sergide, dokuz öğrencinin karakalem ve suluboya çalışmaları bulunuyor. Bir yıllık bir emeğin, çabanın sayesinde kendisi de eski bir havaalanı çalışanı olan öğrenci Beyhan Ünal’ın aracılığıyla İnci Avcı ve öğrencileri Ankara Esenboğa Havaalanı’nda çalışmalarını sergiledi. Büyük takdir toplayan sergiyi TAV yöneticileri de ziyaret etti.

Sanatı öğrencilerine aşılayan, öğreten öğretmen İnci Avcı ve öğrencileri sergi ve resim hakkındaki görüşlerini gazetemize anlattı.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Avcı: Gazi Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum.2006 yılında mezun oldum. 9 yıldır Çankaya halk eğitim merkezinde çalışmaktayım. Çankaya Belediyesi’nin bize sunduğu imkanlar dahilin de görevimi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyorum.

Sergi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Avcı: Geçtiğimiz sene Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde açılan karakalem kursunun öğrencileri ile bu sergiyi açmış bulunmaktayız. Onlarla birlikte bir yıl boyunca emek verdik. Daha sonra da havaalanından emekli bir öğrencim sayesinde bir yıllık emeklerimizi havaalanında insanlara gösterme fırsatımız oldu. Sergide 9 öğrencinin yaptığı birçok karakalem çalışmasının yanında sulu boya çalışmaları da bulunuyor.

Zübeyde Hanım Çankaya Evi karakalem kursu resim sergisi

Bir yıllık bir çalışmanın sonucunda oluşturduğumuz bu sergide birçok ressam amatör olarak resimlerini çizmeye başladı. Öğrencilerimizden bir tanesi hayali olan resim bölümünü kazanarak üniversiteye başladı.

Çankaya Evleri’nde verilen eğitimler, kurslardan ziyade hobi gibi algılanıyor. Mesleğin zor tarafları olsa da günümü geçireyim diyerek asla mesleğime yaklaşmadım. Bundan dolayı ne biliyorsam öğrencilerime öğretmeye çalıştım ve sonucunda da böylesine güzel eserler ortaya çıktı.

Resimle ilgili neler söylemek istersiniz?

Avcı: Resim insana özgürlük sağlayan bir sanat dalı bana göre. İnsan kendini ifade edebilmek, duygularını aktarabilmek için çeşitli yollar denemiştir. Resim de bu duyguların çizgilere aktarılarak somut hale getirilmesi insanda inanılmaz bir mutluluk hissi oluşturuyor. Resim ve diğer sanat dalları benim yeteneğim var yaparım ya da yapamam diyerek asla görülmemeli. Her zaman dediğim gibi doğru zamanda doğru yerde doğru öğretmenle eğer bir başlangıç yapılırsa herkes resim yapabilir. Önemli olan burada insanlara bişeyleri sevdirebilmek.

Genel olarak öğrenci kitlemiz yetişkin insanlardan oluşuyor. Yetişkin insanlar gün içerisinde yaşadığı sinir, stresi Çankaya Evleri’ne geldiği zaman sıcak bir ortamda her şeyi unutarak başka dünyalara kapı açıyor. Bununda oluşmasını öğretmen ve oradan çalışan insanlar sağlıyor. Bizim amacımız resim gibi topluma faydalı etkinlikleri sunarken insanları streslerinden az da olsa uzaklaştırmak.

Çankaya Belediyesi’nin çatısı altında böyle bir eğitim verme şansı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Bende elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmek için elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya Evleri’ni bu kadar yaygınlaştırmamış olsaydı insanlar bu kadar çok sanatla buluşmamış olacaktı. Oluşturulan Çankaya Evleri kadınların evlerine kapanmasının önüne geçerek nefes almalarına olanak sağlıyor. Okuma yazma kurslarından birçok kursa kadar Çankaya Belediyesi bünyesi altında birçok hizmet sunuluyor. Çankaya Belediyesi, verilen kursların ücretsiz bir şekilde sağlanabileceğini herkese kanıtlamıştır. Verilen kurslar toplumu daha ileriye taşımaktadır. Sanatın olmadığı bir yerde gelişim olmaz. Hiçbir hobi ile uğraşmayan kadınlarımız televizyon başında kalmasınlar kesinlikle bir konuda yetenekleri vardır. Belediyelerin açmış olduğu kurslara katılsınlar bu şekilde dünyaya bakış açıları değişecektir.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Avcı: Öğrencilerimi ve mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Çankaya Halk Eğitim ve Çankaya Belediyesi’nin yapmış olduğu ortak protokol sayesinde halk eğitim öğretmeni olmama rağmen Çankaya Belediyesi’nin bizlere sunduğu fiziki ortamları kullanabiliyorum. Bundan dolayı her iki çatı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu ve huzurluyum. 9 yıldır bu mesleği yapmama rağmen bir gün olsun ayaklarım geri gitmedi. Sanatı seven bir insan olarak mesleğimi ömrümün sonuna kadar devam ettirmek istiyorum.

Öğrencilerin Değerlendirmeleri

Beyhan Ünal

Uzun yıllar THY’de çalışan ve emekli olan öğrenci Beyhan Ünal “Emekli olduktan sonra bir takım kurslara ve çalışmalara başladım. İlerleyen zamanlarda Çankaya Belediyesi ile yolum kesişti. Onlarla karakalem kursuna devam ettim. Birlikte çok güzel çalışarak çok güzel eserler ortaya çıkardık. THY geçmişim olduğundan dolayı burada arkadaşlarımla Esenboğa Havaalanı’nda bir sergi organize etmeyi düşündük. Organizasyonu sağladık ve çok güzel şeyler ortaya çıktı. Karakalem, sulu boya ve çini ile uğraşıyorum. Karakalem ve suluboya olmak üzere toplam dokuz eserim bulunuyor.Emekli olduktan sonra ilk başladığım hobim ise taş boyamaydı. Mutlu bir şekilde İnci öğretmenimizle yolumuza devam ediyorum ve ona çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Resim sizin için ne ifade ediyor?

Ünal: Resim benim dünyaya daha farklı bir şekilde bakmamı sağladı. Dünyaya daha detaylı bakmaya başladım ve bende belli bir süre sonra algıda seçicilik oluşmaya başladı. Ufkum genişledi diyebilirim.

İnsanlarımıza bu tür kurslara katılmalarını kesinlikle öneririm. Belediyeler bu konuda çok öncü davranıyorlar. Özellikle de kadın vatandaşlarımızı destekliyorlar. İnsanlar benim yeteneğim yok, ben yapamam gibi sözler söylemesinler. Hiç kimse içerisinde nasıl bir cevher olduğunu bilmiyor. Kursa başlanıldığı anda bu yetenekler ortaya çıkıyor ben herkese öneriyorum. Herkesin bir tarzı ve enerjisi vardır onu mutlaka bir yerlere yansıtır.

Resim hakkında ne söylemek istersiniz?

Ünal: Resim insanın iç dünyasının dışarıya yansıması bundan dolayı herkesin içerisinde farklı enerjiler ve farklı birikmiş bilinçaltı var. Onlar daha sonra başlarda kötü ama daha sonra iyi şekilde ortaya çıkıyor. Resim sizin hayatı gördüğünüzü anlatıyor. Siz hayatı nasıl görüyorsanız onu tuvale o şekilde yansıtıyorsunuz. Herkes de farklı şeyler ortaya çıkıyor. Buda resim sanatını güzel yapan durumlardan bir tanesi diye düşünüyorum.

Çankaya Belediyesi’nin size verdiği desteklerden dolayı ne söylemek istersiniz?

Ünal: Çankaya Belediyesi sanat icra eden insanları desteklemek konusunda belediyeler arasında öncüdür. Çok güzel kültür evleri bulunuyor. Özellikle bizim ve diğer arkadaşların kurslarımızı aldığımız Zübeyde Hanım Kültür Merkezi hem çok destekleyici hem de 24 saat çalıştıkları için sürekli ışık yayıyorlar etraflarına onları takdir ediyorum.

Gülüşan Bekircan

Resim yapmaya başladığımda Kendimi unutuyorum diyen Gülüşan Bekircan “Karakalem ile tesadüfen tanıştım ve çok ilgimi çekti. 12 senedir karakalem ile ilgilenmeme rağmen özellik son bir yıldır üzerine düştüğümü belirtmeliyim. Resim yapmaya başladığımda kendimi unuttuğumu biliyorum. Yani her şeyinizle resmin içerisinde oluyorsanız çok keyif alıyorsunuz. Bende çok keyif alıyorum. Resim yaparken zaman nasıl geçiyor hiç fark etmiyorum.

Gülüşan Bekircan

Resim benim içim keyifli vakit geçirme araçlarından bir tanesi. Zamanı unuttuğum için resim yapmayı seviyorum.” şeklinde konuştu.

Funda Seçen

Resim yapmaktan keyif aldığını vurgulayan Funda Seçen “Karakalem yapmayı eskiden beri çok seviyordum. Ancak bu kadar profesyonel bir şekilde hiç yapmamıştım. Geçen sene İnci hanımın derslerine daha yoğun katılarak, kendim de üstüne katarak sergi aşamasına kadar geldim. Resim benim için hayatımda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Resim yapmak gerçekten çok keyif aldığım bir şey. Bundan sonrada resim çizmek hayatımda olacak. Zaten çocuklarıma da öğrendiğim resim tekniklerini göstererek onlara sanatı aşılamaya çalışıyorum. Ailecek resim yaparak çok güzel zaman geçiyoruz. Hayatı bir şeyler ile doldurmak gerekiyor ben bunu resimle sağladım. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Funda Seçen

Serap Kılcı

Resimlerin sergileniyor olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen öğrenci Serap Kılcı “Eskiden beri amatörce de olsa resimle ilgileniyordum. Ancak emekli olduktan sonra daha profesyonel çalışmak istedim ve resim kurslarına yazılmaya karar verdim. İnci Hocamız bizim içimizde var olan yetenekleri her öğrencinin kendi tarzında çalışabilmesi için ortaya çıkardı. Geçen sene başladım karakalem çalışmalarına. Çizdiğim resimler bana çok iyi geldi hayatımı doldurdu ve ona renk kattı. Resim belki benim hayatımda mesleğimden dolayı çok az da olsa varlığını gösterse de orada iş olduğu için sanat icra etmek, kendini bulmak elbette oldukça zor. Ancak bu kurslar kendimizi bulmamızı sağladı ve sanat icra etmeye başladık. Resim sergisine gelecek olursak resimlerimin burada sergileniyor olması gerçekten gurur verici bir durum. İnsanların beğenisini almak hoşumuza gidiyor. Birçok insanda bugün sergimizi ziyaret ederek bizleri mutlu etti.

Serap Kılcı

Resim yapana çok şey ifade ediyor. İçimde ne varsa resme yansıtıyorum. Babam vefat ettiğinde yas tutmadım acımı tuvale yansıttım. Resim hem kendinizle baş başa kaldığınız bir ortamı sağlıyor sizlere hem de duygularınızı ifade edebiliyorsunuz. Resim yapmak insanı gerçekten rahatlatan bir şey insanlar resim yapmıyorsa bile kesinlikle rahatlatacak bir şeylerle uğraşmalı.” şeklinde konuştu.

Aydan Uçak

Profesyonel Fotoğrafçı olan Aydan Uçak resim yapmak fotoğraf çekmek kadar kolay değil diyerek “Resim çizmek çalışmaktır bir emektir. Bu emeği de hocamızın destekleri ile verdiğimizi düşünüyorum. Benim için resim yapmak fotoğraf çekmek kadar kolay değil. Fotoğraf çekmek yeni teknoloji ile birlikte herkesin yapabileceği bir şey haline gelmesine rağmen fotoğrafın sizi diğer insanlardan ayırması için birkaç unsur bilmeniz gerekir. Resimde biraz öyle geliyor ancak başkasının görüp sabitlediği bir şeyi çizmek benim şuanda yapabildiklerim arasında. Bundan dolayı şuan için fotoğraf karesinin daha özgür bir ortam olduğunu düşünüyorum” dedi.