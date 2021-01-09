Esenboğa Havalimanı’nda hangar kiraya verilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü “Esenboğa Havalimanı 5 Nolu Apron Bölgesinde Bulunan 8 Nolu Hangar Mahalli Kiralama” işi için ihale açtı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL (EllibinTL) geçici teminat vereceklerdir. İstekliler 19 Ocak 2021 günü saat 14:00’e kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Ankara Esenboğa Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Söz konusu 19 Ocak 2021 günü saat 14:30’da DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.
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