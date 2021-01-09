Esenboğa Havalimanı’nda hangar kiraya verilecek

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, testi pozitif çıkıp evde tedavi gören Kovid-19 hastalarının beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Turunçgiller, turuncu meyve ve sebzeler A ve C vitamini bakımından zengindir. Kış mevsiminde yaygınca bulabileceklerimizden bazıları ise portakal, mandalina, greyfurt, limon, havuç, kış kabağıdır. Probiyotik besinler ise bağırsaklar üzerinde yaptığı olumlu etkiler ile bağışıklık sistemini destekleyen yararlı bakterilerdir. Bunun için kefir, yoğurt, boza, tarhana tüketilmeli." ifadelerini kullandı.