“Eşekli Kütüphaneci” Mustafa Güzelgöz takdirle anılıyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde insanların kitaba ulaşabilmesi amacıyla 1940’lı yıllarda eşek ve katırlarla köy köy gezip kitap dağıtan ve “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilinen Mustafa Güzelgöz takdirle anılıyor.Ürgüp’te 1921 yılında dünyaya gelen Mustafa Güzelgöz, 1944 yılının temmuz ayında ilçedeki Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi’nde göreve başladı. İlk iş olarak kütüphanenin deposunda eskimeye bırakılmış kitapları tozdan arındırıp raflara taşıyan Güzelgöz, okumak istese de kitaba ulaşamayan köylüler için tarihe iz bırakan bir çalışmaya imza attı.



Satın aldığı bir eşeğin sırtına yerleştirdiği iki kitap sandığıyla köy köy gezmeye başlayan Güzelgöz, gittiği yerlerde çocuklar tarafından alkışlarla karşılandı. Zamanla diğer mesai arkadaşlarının da desteğini alarak daha fazla eşek ve katırla kitap dağıtım çalışmasını yoğunlaştıran Güzelgöz, ilçeye bağlı 36 belde ve köyde okuyan insanların sayısının artmasını sağladı.

Güzelgöz, 1963 yılında ABD’de düzenlenen ve çeşitli ülkelerden yaratıcı insanların değerlendirildiği yarışmada, “The Lane Bryant Uluslararası İnsanlık Hizmetinde Gönüllü Takdirnamesi” almaya hak kazandı.



Çalışmalarıyla takdir toplayan Güzelgöz, müdürlük görevine getirildiği Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi’nden 1972 yılında emekli oldu.

Emeklilik yaşamını doğup büyüdüğü ilçede geçiren Güzelgöz, ilerleyen yaşına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 18 Şubat 2005’te yaşama veda etti.

Çeşitli yazarlarca kaleme alınan kitaplarda, ortaya koyduğu başarılı çalışmalar yeni nesillere aktarılan Güzelgöz’ün yıllarca çalıştığı ve emekli olduğu kütüphanenin duvarları “Eşekli Kütüphaneci”yi anlatan fotoğraflarla donatılırken, okuma salonuna da adı verildi.

Mustafa Güzelgöz, vefatının 16’ncı yılında anılıyor.