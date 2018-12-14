Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümeti’nin ikinci yüz günlük programını açıkladı. Hedefler, eylemler gelecek Mart ayı sonuna kadar.

Her Bakanlık, faaliyet alanları içinde söz konusu sürede yapacakları, bitirecekleri işleri sıralamışlar. Biz, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın gelecek yüz gününe bakalım. Hemen belirtelim, piyasaları heyecanlandıracak, sıkıntılara bir nebze son verecek önemli bir eylem, hedef yok.



Hepsi bilenen aylar öncesinde takvime bağlanmış işler. Örneğin KDV geri ödemeleri. Bakan Albayrak bunu iki ay önce enflasyonla mücadele kampanyasını başlatırken söylemişti. Başka? FİKKO (Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi) adı verilen bir komite daha geliyor. Daha yasası çıkmadan iki defa toplanan bu komite ne iş yapacak, diğer benzeri ile arasındaki fark ne, net değil.

Araya bir de Türkiye Kalkınma Fonu sıkıştırılmış. Bu fon da yatırımları finanse edecekmiş. Türkiye Varlık Fonu da var. Demek, Varlık Fonu yurt dışı, Kalkınma Fonu yurt içi yatırımlara bakacak.



Ama unutulan ya da ikinci yüz günlük programda yer verilmeyen konular o kadar çok ki. Mesela, enflasyonla mücadele de orta ve uzun vadeli bir çalışma yapıldığı söylenmişti. Başta yerli ve yabancı yatırımcıların beklediği faiz, para, vergi politikalarında kalıcı yapısal reformlardan da bahsedilmemiş.



İkinci yüz günlük eylemlerin büyük bölümü bürokratik düzenlemeleri içeriyor. Bu borçla, iflasla, hacizle, icrayla konkordatolarla boğuşan vatandaş için bunlar ne anlam taşır ki?

Ama esas önemli olan seçimlerden sonraki üçüncü yüz güne bakalım deriz. Memleket ekonomisini çok ciddi durgunluk bekliyor. Başta reel sektör olmak üzere çarklar nasıl dönecek? Başkanlık sistemi de bu dönemde bir yılını dolduracağına göre, her şeyin muhasebesini yapmak kolay olacak!



MB GAZA GELMEDİ

“Enflasyon düştü, düşüyor, en kötüsü geride kaldı” kampanyalarına Merkez Bankası (MB) da inanmamış olacak ki “gaza gelip” faizlerini indirmedi.



Faiz artırımı konusunda aylarca baskı altında kaldıktan sonra sıçramalarla politika faizlerini yüzde 24’e çıkaran MB, enflasyonda ihtiyatı elden bırakmıyor. Dikkat ederseniz, nedense “enflasyon düşüyor sen de faizleri indir” diyen kimse de (şimdilik) yok bugünlerde.

Herkes biliyor ki bu ayların enflasyonu hormonlu, yapay, piyasaları gerçek olarak yansıtmıyor. Ocak ayında yüzde 30’lara yaklaşan bir oranla baş başa kalacağız. Biz bu faiz oranlarıyla daha çok yol alırız.



VALİ UNVANINI KORUDU

Valimiz Vasip Şahin, İstanbul’dayken, hava muhalefeti dolaysıyla sık sık okulları tatil etmesiyle öğrencilerin gönüllerinde erişilmez bir unvan kazanmıştı. Öyle ki, tayini Ankara’ya çıkınca öğrenci tayfası günlerce yas tutmuştu.



Valimiz, unvanına uygun olarak “acayip kar yağacak” uyarıları üzerine okulları bir günlüğüne tatil etti, bu defa Ankaralı öğrencilerin kalplerini bir gecede fethetti,

Bugün, Ankara’da öğrenciler arasında “bir devlet büyüğünün ismini söyleyin” diye anket yapılsa Valimiz açık ara önde çıkar. Kendisini kutlarız.