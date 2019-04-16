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16 Nisan 2019
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Esad’ın demokrasisi mi? Bunu mu isteyeceğiz?

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

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Sandık, demokrasinin namusudur, demokraside sandık bu işin namusudur.
Sandığa hazırlanırsın, Aaa sandıktan neticeyi alırsan biz de seni alkışlarız.
Ama neticeyi sandıktan alamıyorsan başka yollara başvurarak bu milletin huzurunu kaçırmayın

Sandık sonucuna saygı duymak her siyasi parti için zorunluluktur. İşte AK Parti bunun teminatıdır.

İktidarımız bunun teminatıdır.
Kardeşlerim Allah’ın izni ile burası ne Mısır’dır, ne Suriye’dir.

Çünkü Türkiye artık bu işin olgunluğuna ulaşmıştır. Dolayısıyla sandıktan çıkan neticenin takdire şayan olduğu bir ülke durumundadır ve dünyada da demokrasinin örneği olan bir ülke sınıfındadır.

Tarih: 14 Eylül 2013 Konuşan: Recep Tayyip Erdoğan
Kale içeriden fethedilir. Efendim işte, “kapılardan geri döndürüyorlar” filan falan.
Döndürenler onların ama döndürmeyenler de bizim.
Dolayısıyla biz orada onlara da katlanacağız.

Çünkü bu işte kapısını açmayan ya da döndüren o kendi kişiliğini, kimliğini ortaya koyuyor.

Ama bu bir hırs meselesi. Burada biz bir mücadele veriyoruz.
Bu mücadelede Allah’ın izniyle galip çıkmamız lazım. (İnşallah sloganları)
Öyleyse koşturacağız. Bu mahallelerde hangi ailenin konumu nedir, durumu nedir bunları kim tespit edecek? (Mahalle halkı sloganları) Mahallelimiz tespit edecek.

Dolayısıyla bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız.
Ve Seçmen listesinden çıkarttıktan sonra da onların üzerinden birebir ayrıca çalışma yapmamız lazım.

Kalan 13 gün fazla bir şey yok, birebir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız.
Fakat hepsinden ötesi az önce Binali Beyin ifade ettiği gibi seçim gerçekten sandıkta kazanılır.
Peki, nasıl kazanacağız?
Arkadaşlar sandık kurul üyesi arkadaşlarım bir defa seçim günü diğer siyasi partilerden önce sandık mahallinde yerini almadır.
Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli.
Ki sandık müşahitlerimiz, müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleri ile bizim oraları ne yapmamız lazım, takviye etmemiz lazım.
Olur ya diğerlerinden gelmeyen olursa bu defa sandık kurulu başkanı kimse ordan kimi alacak, müşahitlerden kim varsa, önce gelen kimse o onun hakkıdır. O sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olur.

Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hâkimiyeti biz elde etmiş oluruz.
Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız lazım. Bunları geçmişte çok yaşadık.

Eğer bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz. (Yoğun alkışlar)
Değerli arkadaşlar 13 gün var. Yani iş çantada keklik değil. Bakın şu anda kamuoyu araştırmalarında filan iş bitmiş havada değil onu da söyleyeyim.

Bu neyi gösteriyor?
Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran 1 Kasım. Bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı.
Şunu bilmenizi istiyorum İstanbul Türkiye’nin adeta 81 vilayeti burada temsil ediliyor.

Buradan çıkacak netice Türkiye’nin neticesidir. Hiçbir ile benzemez. İstanbul bu işin termometresidir.
Yer: İstanbul – AKP Mahalle Başkanları toplantısı Konuşan: Recep Tayyip Erdoğan

Demokraside evet her şey sandıktır. Buradan geçer bu iş. (Alkışlar)
Eğer siz sandığı kabul etmiyorsanız, sizin demokrasiniz Sisi’nin demokrasisi olur. Sisi’nin demokrasisi olur. Öyle bir arayış içerisindeyseniz onu bilemem. Ama biz öyle bir arayış içerisinde değiliz.

Biz bu ülkede milletin sandıklara işte buyurun zirve yaptı. Yüzde 90 ile oylamaya katıldı millet oyunu verdi ve tüm belediyelerini seçti. Mesele bu. Ne oldu? 4 Saat içinde biz netice aldık.

Ama bu beyler yeri geliyor, bir hafta, iki hafta bir ay sandıklar sayılıyormuş, nasıl sayılıyorsa?

Demokrasi Esad’ın demokrasisi mi? Bunu mu isteyeceğiz? Bunu mu arıyoruz? Hayır.
Biz şu anda dünyada bunun en iyi mücadelesini veren ülkeyiz.

Tarih: Yerel seçim sonrası Nisan 2014 – Yer: AKP Danışma Meclisi Konuşan: Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan’ın bu sözlerini, İstanbul seçimini haksız ve hukuksuz yorumlayan Erdoğan’a hatırlatmak şart oldu.

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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