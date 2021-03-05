Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Ticaret Borsası’nca (ETB) pekmezli baklavaya coğrafi işaret belgesi alındı. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi alınan pekmezli baklava için “Glukoz veya diğer şeker ürünleri kullanılmıyor. Bütün şeker hastalarımızın güvenle tüketeceği tatlımız” dedi.

Erzurum’da, üretimine 1950’lilerde başlanan, özel hazırlanan oklavalarla olabildiğince ince olarak elde açılan yufkaların arasına Antep fıstığı, ceviz içi ile yine Erzurum’da üretilen dut pekmezi ilavesiyle rulo şeklinde sarılıp, pişirilen pekmezli baklavaya coğrafi işaret belgesi alınması için başlatılan çalışma sonuçlandı. ETB’nin 2019 yılının Eylül ayında yaptığı müracaatı inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, Erzurum’un pekmezli baklavasına coğrafi işaret belgesi verdi.

ETB Başkanı Hakan Oral, çerçeveletilen coğrafi işaret belgesini merkez Yakutiye ilçesindeki işletmeye teslim etti. Başkan Oral, “Yeni bir patent aldık, şehrimize hayırlı olsun. Bugün burada imalatçılarımızdan birinde pekmezli baklavamızın patentini kutluyoruz. Erzurum pekmezli baklavasının coğrafi işaret belgesini aldık. Pekmezli baklavamızın en büyük özelliği yörede yetişen dutlarda yapılan dut pekmezinin kullanılması. Diğer bir özelliği tamamen dut meyvesinden oluşturulan şeker yani fruktoz içermesi. Baklavada glukoz veya diğer şeker ürünleri kullanılmıyor. Bu da önemli bir avantaj. Bütün şeker hastalarımızın güvenle tüketeceği bir tatlımız. Tamamen yöremize ait. Diğer bir özelliği hamuru tutulurken irmik kullanılması. Tamamen yöremize, Erzurum’a has bir baklavamız. İnşallah memleketimize ve imalatçılarımıza hayırlı olur” diye konuştu.

Sene sonuna kadar 50’den fazla ürüne coğrafi işaret almayı planladıklarını söyleyen Başkan Hakan Oral, geçen aylarda belge alınan Erzurum su böreği için ise Avrupa’dan tescil beklediklerini kaydetti.

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