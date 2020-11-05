Erzurum’da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Karayazı ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca Karayazı ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınak ve barınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile sığınak ve barınak güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

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