Erzurum’da terör operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

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ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da polisin, FETÖ/PDY, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında usulsüzlük yaptıkları ve ankesörlü/ sabit/ operasyonel hat olarak bilinen şifreli arama yöntemi ile sözde mahrem imamlarla iletişimleri tespit edilen Fırat A., Fatih A., Muhammed Emin G., Enes Y. ve Yusuf Ö.’yü düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise çatışma bölgelerinde bulunan teröristlere para transferi yaparak örgüte yardım ettiği tespit edilen Barış K., İbrahim K., Semih G., Ahmet K., Sinan B. ve Mehmet Ali D. yakalandı.

Ekipler, El-Kaide terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütte faaliyet gösteren şahıslara para transferi yaparak finansal destek sağladığı ve cezaevinde bulunan şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edilen Orhan P.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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